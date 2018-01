Beels kiest voor sp.a Antwerpen

Jinnih Beels kiest voor sp.a na het uiteenvallen van de kartellijst 'Samen'. Dat maakte ze op een persconferentie bekend. "Ik was kwaad op Wouter en Tom, maar we moeten denken aan de toekomst van de Antwerpenaren", zegt Beels.

Nadat Groen gisteren besliste om 'Samen' op te blazen, was er onduidelijkheid over de toekomst van Beels. De voormalige Mechele politiecommissaris stond namelijk als onafhankelijke op de lijst. Ze blijft nu ook als onafhankelijke in de politiek, maar op de lijst van sp.a.

Keuze

Waarom de keuze voor sp.a en niet voor Groen? "Ik heb de afgelopen maanden met twee partijen gewerkt, die de krachten bundelden, en het was dan ook een hartverscheurende keuze. Ik heb zoals altijd mijn hart gevolgd. Samen met een paar andere onafhankelijken, zal ik als onafhankelijke op de lijst van sp.a staan.

Beels zegt zelf dat zowel het programma van Groen als dat van sp.a dicht aanleunt bij wat zij belangrijk vindt. "Maar sp.a legt nog net iets meer accenten op de onderwerpen die ik belangrijk vind", legt ze uit. "Veiligheid is zo'n thema, ik ben zeventien jaar lang politieagent geweest. Zo moeten we bijvoorbeeld niet meer over, maar mét de jongeren in Antwerpen spreken.

Plaats

Over de plaats die Beels zal innemen op die lijst, is nog weinig duidelijkheid. "Jinnih zal samen met andere onafhankelijken een prominente plaats innemen op de lijst. Maar voor geen enkele plaats is er vandaag zekerheid - met het hand op het hart - niet voor Jinnih, niet voor mij, voor niemand", zegt Tom Meeuws.