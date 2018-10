Ook sp.a-lijsttrekker in Antwerpen Jinnih Beels heeft haar stem uitgebracht. Ze kwam naar de stembus samen met haar collega's Karl Apers en Erkan Öztürk. "We willen tonen dat het teamgevoel belangrijk is", zegt Beels aan VTM NIEUWS. "Dat heeft er ook voor gezorgd dat we al die drempels hebben overwonnen. We willen dat tot het laatste zoveel mogelijk koesteren en aan de mensen laten zien dat we een ploeg zijn. Als we iets doen, doen we het samen”, klinkt het vastberaden.