Bart Tommelein stapt over Oosterweel-maquette

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is vanmiddag bijna onderuit gegaan toen hij over de maquette van de Oosterweelverbinding stapte. “Ik wilde zien of er een belangrijk draagvlak voor was”, lachte hij achteraf.

Bij het binnenstappen van de ruimte waar vanmiddag een persconferentie werd gehouden, stapte Tommelein recht op zijn stoel af zonder te zien dat de maquette van het Oosterweelproject op de grond was klaargelegd.

Hij stapte er gewoon over, pas halverwege besefte hij wat er gebeurde en strompelde er snel af.

"Voeten aan vegen"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei snel “Tommelein veegt er zijn voeten aan” en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde met “Dat is geen veld in West-Vlaanderen waar je gewoon door kan stappen hé.”

"Wie legt dat dan ook op de grond", foeterde Tommelein lachend.

Achteraf verklaarde Tommelein dat het een ongelukje was. “We hebben een belangrijk draagvalk nodig, ik heb daarnet getest of het stevig is. De maquette heeft mijn gewicht doorstaan", lachte hij verontschuldigend. "Het was per ongeluk en zeker niet met opzet.”