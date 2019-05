Bart de Wever wil Theo Francken opnieuw op Asiel en Migratie. Dat heeft ie gezegd in een reactie op de heisa die ontstaan is na het audiofragment waarin De Wever laagdunkend spreekt over illegalen.

Het is de eerste keer dat Bart De Wever zo expliciet formuleert dat hij Francken opnieuw op die post wil.