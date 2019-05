Bart De Wever sluit samenwerking met Vlaams Belang niet uit

N-VA voorzitter Bart De Wever sluit een samenwerking met het Vlaams Belang van Tom Van Grieken niet uit. Dat heeft hij in eerste reactie live in VTM NIEUWS gezegd. "De kiezer heeft gesproken, zij zijn de tweede partij van Vlaanderen, dat is wel heel duidelijk".

Toch valt De Wever zeker niet meteen in de armen van Van Grieken. "Het hangt er vanaf wat men naar de tafel brengt, het hangt ook van andere partijen af: welke veto's zij hebben of mogelijkheden die zij zien. Ik sluit niets uit", zegt De Wever.

Zweeds 2.0?

Mocht hij willen, kan hij in Vlaanderen de Zweedse coalitie (Open Vld, CD&V, N-VA nvdr.) verderzetten, maar De Wever lijkt niet meteen geneigd om dat te doen. "Je kan niet zeggen dat er niets is gebeurd. Die coalitie heeft niet gewonnen, ook wij hebben tik gekregen", zegt De Wever.

Het valt dus nog af te wachten of N-VA als eerste partij het cordon sanitaire zal doorbreken. De twee partijvoorzitters spreken op dit moment alvast verzoenende taal.