Bart De Wever (N-VA) wil Syriëstrijders in Irak berechten

N-VA wil onderzoeken of berechting en detentie van Syriëstrijders in Irak, in samenwerking met andere Europese landen mogelijk is. Dat bevestigt partijvoorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS.

De voorzitter van N-VA had vrijdag in het 'Groot Debat' van VTM NIEUWS nochtans laten verstaan dat hij onder bepaalde omstandigheden een opening zag om de Belgische Syriëstrijders terug te laten komen naar ons land.

Daarnaast blijft de partij bevestigen dat ze de dubbele nationaliteit van Syriëstrijders wil afnemen.