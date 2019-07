Bart De Wever blijft zwijgen over Van Dijck en regering

N-VA-voorzitter Bart De Wever is nu al een week terug uit Zuid-Amerika, maar hij blijft zich in stilzwijgen hullen. Vanmorgen woonde hij in Antwerpen een plechtigheid bij voor de nationale feestdag, maar hij wou geen enkele reactie kwijt. Niet over de Vlaamse formatiegesprekken die stilliggen, en niet over de problemen rond partijgenoot Kris Van Dijck.

Vandaag vindt in Antwerpen een plechtigheid plaats ter ere van de nationale feestdag. Maar tien dagen geleden overschaduwde het ontslag van Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck nog de Vlaamse feestdag. Partijvoorzitter De Wever wimpelt nog steeds elke vraag om een interview af. Vandaag speechte hij wel in Antwerpen, maar hij repte geen woord over de situatie of over de regeringsonderhandelingen.

De huidige koning Filip riep gisteren in zijn 21 juli-toespraak nog op om snel een regering te vormen, een duidelijke verwijzing naar N-VA en PS. Maar van een toenadering lijkt vooralsnog geen sprake.