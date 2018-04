Audit zet Vandeput uit de wind

Uit de eerste conclusies van de externe audit over de F-16-heisa blijkt dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) niet nalatig is geweest. "De informatie moest niet doorstromen naar de minister", staat er.

"Uit het onderzoek is gebleken dat de informatie conform de geldende bevoegdheden werd opgevolgd en behandeld." Dat staat letterlijk in de samenvatting die de parlementsleden hebben gekregen in de Kamercommissie Landsverdediging. Volgens de samenvatting van de audit moest de informatie niet doorstromen naar de minister en heeft het ook geen impact op het dossier van de opvolger van de F-16.

Vandeput blijft dan ook bij zijn eerdere verklaringen dat hij de studie van vliegtuigbouwer Martin Lockheed niét heeft gezien. De informatie werd binnen Defensie "conform de geldende bevoegdheden opgevolgd en behandeld", staat wel in de nota. En dat moest ook niet naar de defensieminister worden doorgestuurd.

Verlenging F-16's

De memo van Lockheed Martin werd aangevraagd door de materiaalbeheerder van het leger. Vandeput zegt nu, nadat hij meer informatie heeft opgevraagd, dat het verlengen van de levensduur van de toestellen niet mogelijk is voor onze F-16's.

"Om te kunnen nadenken over het verlengen ervan moet negentig procent van de luchtgegevens van de vliegtuigen worden vastgelegd gedurende de ganse levensduur", legt de minister uit. "Wij hebben slechts meetapparaten sinds 2006 en niet eens op alle toestellen."

Paasreces

Normaal gezien werden de audits pas woensdag (op 18 april) aan het parlement voorgesteld. Gisteren kregen de parlementsleden dan toch een mail en een sms'je dat de audits zouden worden gedeeld in de Kamercommissie Landsverdediging. Wat uitzonderlijk is, gezien het paasreces is. "In het kader van maximale transparantie heb ik beloofd dat zo spoedig mogelijk aan het parlement mee te delen", zegt Vandeput.