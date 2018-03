"Asielzoekers niet pamperen in individuele opvang"

Er zijn deze legislatuur al 5.000 illegale criminelen teruggestuurd naar hun thuisland. Dat zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanmiddag in VTM NIEUWS. Hij hamert er wel op dat hij asielzoekers zo veel mogelijk in collectieve opvangplaatsen wil stoppen, en niet in appartementen of huizen. “We moeten hen niet pamperen, we voorzien bed, bad en brood”, klinkt het.

Het aantal asielaanvragen in ons land daalt de laatste tijd steeds meer, maar toch vraagt Francken 100 miljoen euro aan de regering. “Een aantal jaar geleden is op Europees vlak beslist om de deuren wagenwijd open te zetten. We zijn er hier in België in geslaagd om iedereen bed, bad en brood aan te bieden en hebben op korte tijd 20.000 extra plaatsen gecreëerd. Nu is het tijd om dat te gaan afbouwen.”

Francken benadrukt dat hij vooral wil afbouwen in de individuele appartementen. “De grote collectieve centra moeten worden behouden, maar we moeten asielzoekers niet pamperen en we moeten hen duidelijk maken dat ze in de wachtkamer van de samenleving zitten. Misschien mogen ze blijven, misschien moeten ze terug. We moeten hen voorzien van basiscomfort, maar hen via het OCMW niet allemaal in appartementen en huizen steken. Maar daarover is er nog serieuze discussie in de regering.”

Theo Francken kwam de laatste maanden regelmatig onder vuur te liggen na de hele Soedankwestie, maar blijft zijn keuzes verdedigen. “Het aantal repatriëringen is wel degelijk sterk gestegen sinds ik staatssecrataris ben”, benadrukt Francken. “Ik heb een keuze gemaakt om vooral de criminele illegalen zo snel mogelijk terug te sturen, daar maken we echt het verschil. Ik kan dan ook zeggen dat we deze week de kaap van de 5.000 criminele illegalen die werden teruggestuurd hebben overschreden.”