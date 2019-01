Asielaanvragen dalen opnieuw in laatste twee maanden 2018

Het aantal asielaanvragen is in november en december gedaald, na een maandenlange stijging. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Waaraan dat te wijten is, is onduidelijk. Mogelijk spelen de (onwettig verklaarde) quota van voorganger Theo Francken (N-VA) een rol, maar de daling was al eerder ingezet. Ook nadat De Block de quota afschafte, bleef het aantal aanvragen fors dalen.

In oktober 2018 liepen er nog 2.750 asielaanvragen binnen. In november waren dat er amper 1.942 en in december nog 1.253. Op 20 november stelde toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) quota in dat nog maar 50 asielaanvragen per dag toeliet. Maar volgens het kabinet De Block was de daling toen al ingezet. De Block maakte bij haar aantreden op 9 december meteen komaf met die quota, die ze onwettig noemde. De Raad van State gaf haar later gelijk.

Feit is wel dat vorig jaar wel degelijk een piekjaar was, met 23.443 asielaanvragen. In 2017 waren het er nog 19.688. Sinds 2012 waren er - op crisisjaar 2015 na - nooit meer asielaanvragen als in 2018. Vooral in de maanden juli, augustus, september en oktober van vorig jaar lag het aantal asielaanvragen boven de 2.000 per maand.