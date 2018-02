Arco-gedupeerden dagvaarden premier

Arco-gedupeerden dagvaarden de regering en trekken met een gerechtsdeurwaarder naar premier Charles Michel (MR). Ze eisen honderd procent van hun kapitaal terug.

De dagvaarding is een initiatief van twee verenigingen van Arco-gedupeerdeN: 'geld terug van Arco' en 'Arcoparia's'. Die vertegenwoordigen naar eigen zeggen meer dan 3.300 gedupeerden.

De betrokken Arco-gedupeerden eisen nu honderd procent van hun kapitaal terug. De organisaties roepen zoveel mogelijk gedupeerden op zich aan te sluiten.

Eerder deze week liet de regering nog weten dat het in maart een oplossing wil voor de Arco-coöperanten. "Het blijft onze ambitie om een oplossing te hebben", klinkt het.

Gedupeerden #Arco dagvaarden regering @CharlesMichel: class action en eisen 100 procent kapitaal terug. Straks meer in #VTMNieuws pic.twitter.com/8KxM8CVhF5 — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) 7 februari 2018

<video> Vereniging Geld #Arco Terug en Arcoparia’s aan de Wetstraat 16 over #dagvaarding regering: ‘op 23 februari al voor de rechtbank.’ #vtmnieuws pic.twitter.com/hiwyXwPb3g — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) February 7, 2018

(Meer onder de tweets)

Arco wat?

Arco was de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ACW, nu beweging.net. Arco belegde een groot deel van het geld in Dexia, en als belangrijke aandeelhouder ging ook Arco kopje onder toen de bank in 2011 failliet ging. Door het faillissement werden ook de Arco-coöperanten getroffen, want zij verloren hun geld.

