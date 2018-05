Antwerpse toppolitici massaal present op Holocaustherdenking

Nabij het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joodse Burgers aan de Belgiëlei in Antwerpen heeft een herdenkingsplechtigheid plaatsgevonden naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog, precies 73 jaar geleden. Het jaarlijkse evenement staat steevast in het teken van het levendig houden van de herinnering aan de Holocaust. Er waren ditmaal opvallend meer Antwerpse toppolitici aanwezig - allicht niet toevallig in een verkiezingsjaar - en dat leverde opvallende taferelen op.

Naast de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van staat Mark Eyskens (CD&V) als sprekers waren zoals gewoonlijk ook onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en gouverneur Cathy Berx aanwezig op de plechtigheid. Zij werden ditmaal echter vergezeld door onder meer vicepremier en Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, Groen-voorzitter Meyrem Almaci, staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer en Antwerps sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels.

Nog een opvallende aanwezige: gecontesteerd Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. De organisatie had er bovendien voor gekozen om Meeuws en Beels een plaats toe te wijzen pal achter De Wever. Meeuws en Almaci mochten/moesten daarbovenop nog eens 'Samen' een kaars aansteken.

Vanuit de Joodse gemeenschap uitte voorzitter van koepelorganisatie FJO Raphael Werner zijn dank voor de inspanningen van de verschillende overheden in ons land om de voorbije jaren de beveiliging van de Joodse instellingen sterk te verhogen. Minister Jambon stelde dat antisemitisme "met wortel en tak moet worden uitgeroeid" en dat wetten en verdragen daarvoor niet volstaan. "Er is nood aan een gedegen veiligheidsbeleid en deze regering heeft daar al van bij het begin werk van gemaakt", zei hij. "Het dreigingsniveau is nu wel gedaald, maar we moeten waakzaam blijven. We moeten er bovendien voor zorgen dat we de herinnering aan wat er destijds is gebeurd levendig houden."