Antwerpse politie gaat auto's van roekeloze chauffeurs zelf in beslag nemen

De stad Antwerpen zal voortaan auto's van roekeloze bestuurders meteen in beslag kunnen nemen, zonder tussenkomst van het gerecht. Je kan dus niet in beroep gaan. Het schepencollege heeft het reglement daarover gisteren goedgekeurd. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is dat perfect legaal.

“We putten creatief uit de mogelijkheden die we hebben. Dit is op basis van openbare orde: net zoals de politie een wapen of een stok in beslag kan nemen, als ze de indruk heeft dat je andere mensen kan kwetsen”, zegt burgemeester De Wever. “Die logica passen we hier ook toe: als je je wagen gebruikt door bijvoorbeeld 100 te rijden in zone 30, of echt roekeloos rijgedrag vertoont, dan zien we dat voertuig als een wapen en dat gaan we het gewoon van je afpakken.”

De inbeslagname is voor minimum 14 dagen, maar dat kan verlengd worden tot zelfs zes maanden. En dat allemaal voor één overtreding. De agent in kwestie moet nog wel toepassing vragen aan de burgemeester, maar hoeft dus niet meer via het gerecht te gaan. "Dat ‘patsergedrag’ is genoegzaam bekend: snelle wagens, dure merken, vaak gehuurde wagens. En die je echt wel kan treffen: want ook een huurwagen of een wagen met buitenlandse nummerplaat, het doet er allemaal niet toe, je kan die in beslag nemen", aldus De Wever.

En alle kosten? Die zijn voor de chauffeur. En die kunnen hoog oplopen: 250 euro voor takeling, 25 euro per dag dat de auto in beslag genomen is, eventuele huur van de auto die doorloopt. De totale kostprijs kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro's.