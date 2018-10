Antwerpse coalitie onmogelijk zónder N-VA

Een nieuwe meerderheid in Antwerpen zonder de N-VA is onmogelijk. Dat blijkt uit een nieuwe peiling bij 802 Antwerpenaars door het onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Gazet van Antwerpen. Maar ook de huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld zal niet meer lukken. Er zullen dus alternatieven moeten gezocht worden.

N-VA verliest 5,5 procent van de stemmen in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De partij landt zo op 32,2 procent volgens de peiling. De tweede grootste partij van Antwerpen is Groen. Lijsttrekker Wouter Van Besien haalt met zijn partij 20 procent. Opmerkelijk: 28 procent van de groene kiezers stemde bij de vorige verkiezingen nog op de Stadslijst van sp.a en CD&V.

De huidige Antwerpse coalitie, met N-VA, CD&V en Open Vld zal niet meer lukken als we deze peiling mogen geloven. Maar een coalitie zónder de N-VA ook niet, dus zal De Wever andere bondgenoten moeten zoeken. Van Besien heeft al duidelijk gesteld dat hij een coalitie met De Wever niét ziet zitten. De N-VA-voorzitter zal dus (waarschijnlijk) andere partners moeten zoeken.

Het Vlaams Belang van Filip Dewinter groeit met 2,4 procent naar 12,6 procent. De PVDA van lijsttrekker Peter Mertens lijkt met 8 à 9 procent voorlopig aan haar plafond te zitten. De CD&V van Kris Peeters komt op 7 procent van de stemmen uit en Philippe De Backer komt met zijn Open Vld-lijst op 5,5 procent uit, hetzelfde resultaat van tijdens de vorige verkiezingen.

Somers haalt absolute meerderheid

Onderzoeksbureau Ipsos peilde in opdracht van Gazet van Antwerpen ook naar het kiesgedrag van de Mechelaars. De stadslijst Vld-Groen-m+ kan in Mechelen op 14 oktober een absolute meerderheid halen van 51 procent. Alle andere partijen verliezen, op PVDA na. Vlaams Belang houdt er min of meer stand.

Turnhout

In Turnhout zou, mochten het vandaag verkiezingen zijn, N-VA 8 zetels halen, Groen 7, sp.a 6, Turnhout Iedereen Mee 6 zetels en CD&V 5 zetels).

De peiling werd door onderzoeksbureau Ipsos afgenomen van 5 tot en met 26 september in Antwerpen (802 respondenten), Mechelen (600 respondenten) en Turnhout (400 respondenten). De interviews gebeurden online (70 procent), op mobiele nummers (13 procent) en op vaste lijnen (17 procent). De maximale foutenmarge voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent is 3,6 punten voor Antwerpen, 4 punten voor Mechelen en 4,9 voor Turnhout.

Meer weten?