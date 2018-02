Annick De Ridder op 2de plaats N-VA-lijst Antwerpen

Annick De Ridder staat tweedes op de N-VA-lijst in Antwerpen. Dat is zonet bekendgemaakt op de persconferentie van N-VA Antwerpen. Schepen Nabilla Ait Daoud staat derde op de lijst.

De Antwerpse N-VA pakt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober niet uit met een 'wit konijn' in de top vijf van de lijst, maar kiest volop voor ervaring. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Burgemeester Bart De Wever wordt als lijsttrekker gevolgd door Vlaams parlementslid Annick De Ridder op de tweede plaats en schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud op de derde plaats. "Ze zit al vele jaren in het parlement. In haar eerste legislatuur werd ze zelfs bekroond tot beste parlementslid", omschrijft De Wever Annick De Ridder. Daarmee kiest N-VA in Antwerpen volgens De Wever ook bewust voor een "vervrouwelijking".

Op de vierde plaats staat Koen Kennis, die nu schepen voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand is in Antwerpen. "Wat mij betreft blijft Koen de eerste schepen. Hij is de bestuurlijke rots in de branding", zegt De Wever.