Amper 64 procent zou wél nog stemmen zonder stemplicht

Amper 64 procent van de Vlamingen zou wél nog stemmen mocht de stemplicht afgeschaft worden. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Uit de peiling blijkt ook dat Vlamingen voorakkoorden onaanvaardbaar vinden en dat 43 procent de provincies liever zou afschaffen.

"Zou jij gaan stemmen als er geen stemplicht was?" Op die vraag antwoordde 36 procent 'nee' en amper 64 procent 'ja'. Het is duidelijk: enkele partijen zouden serieus wat aanhang verliezen mocht de stemplicht afgeschaft worden.

In de peiling werd ook gevraagd of mensen het zouden zien zitten dat hun gemeente fuseert met een buurgemeente. Maar liefst 67 procent ziet dat niét zitten, 20 procent zou dat wel willen. De overige 13 procent ligt er niet wakker van.

Over de voorakkoorden zijn de Vlamingen niet mals. Bijna 60 procent vindt het "onaanvaardbaar" dat er voorakkoorden zouden gesloten zijn in zijn of haar gemeente. Amper 22 procent kan daar wel mee leven.

Uit de peiling blijft bovendien ook dat 43 procent de provincies wilt afschaffen. Dertig procent zegt voor het behoud ervan te zijn.

