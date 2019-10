Almaci verslaat Rzoska en wordt opnieuw voorzitster van Groen

Meyrem Almaci blijft voorzitter van Groen. Op een ledencongres in Brussel kreeg ze 53,2 procent van de stemmen achter zich. Er waren wel twee stemrondes nodig.

Almaci nam het in de voorzittersverkiezingen op tegen Vlaams fractieleider Björn Rzoska en de onbekende Christophe Steyaert uit Brugge.

Tijdens de eerste stemronde haalde geen van de kandidaten - en hun running mates - de vereiste helft plus één van de stemmen. In een tweede stemronde - waarbij gekozen moest worden tussen de twee best scorende kandidaten uit de eerste ronde - haalde Almaci het dus vrij nipt van Rzoska. Het duo Meyrem Almaci-Dany Neudt kreeg 53,2 procent van de 773 uitgebrachte stemmen achter zich.

Groen won bij de recente verkiezingen, maar lang niet zo veel als gehoopt en verwacht. Het was dus uitkijken of voorzitter Almaci een nieuw mandaat voor vijf jaar zou krijgen.

Inhoudelijk lagen de interne campagnes van Almaci en haar uitdager Rzoska niet heel ver uit elkaar. Rzoska pleitte voor een andere aanpak en stijl en wil vooral het imago van partij voor de “happy few” wegwerken. Almaci voerde een interne campagne rond “lef en hoop”.

“Het is een eer voorzitter van Groen te mogen zijn, net als dat de voorbije vijf jaar zo was”, zei Almaci. De nipte score moet volgens haar niet gezien worden als een teken van een verdeelde partij. “De programma’s lagen dicht bij elkaar, dat maakt de keuze moeilijk. En het applaus achteraf was unaniem, er is geen deel van de leden dat zich tegen een bepaalde kandidaat afzet.”

“Uiteraard ben ik ontgoocheld, als je meedoet wil je winnen”, reageerde Björn Rzoska. “Maar dat er een tweede ronde nodig was, toont aan dat veel leden oor hebben naar de andere aanpak die wij voorstellen.” Ook Rzoska vreest niet voor interne verdeeldheid. “Nu sluiten we de rangen, we gaan schouder aan schouder verder.”

Decumul

Rzoska legde wel ook een decumul op tafel, waarbij de voorzitter niet langer ook parlementslid is. “We hebben afgesproken dat we de voor- en nadelen van die cumul zullen bespreken op onze politieke raad”, zegt Almaci daarover. Gaat Almaci rekening houden met de inbreng van haar tegenkandidaten? “Niet alleen met die van hen. We hebben na de verkiezingen een evaluatie gemaakt op basis van de feedback van leden. We gaan met al die informatie aan de slag”.