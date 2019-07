Afscheid van een icoon: Herman De Croo stopt na 55 jaar met politiek

Na 55 jaar in de politiek, en meer dan vijftig jaar als lid van een parlement in ons land, stopt Herman De Croo (Open Vld) met politiek. De Croo werd bij de verkiezingen van 26 mei opnieuw vlot herverkozen, maar zou meteen zijn zetel afgeven aan eerste opvolger Freya Saeys. De ouderdomsdeken van de liberalen besliste echter nog even zijn zetel in het Vlaams parlement op te nemen om te voorkomen dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) bij de openingszitting enkele weken geleden als langstzetelende parlementair de plenaire vergadering zou moeten leiden.

Uiteindelijk kreeg Dewinter vandaag toch zijn gram en mocht hij gedurende enkele minuten de plenaire zitting leiden waarop N-VA’er Wilfried Vandaele werd verkozen tot opvolger van Kris Van Dijck, die donderdag ontslag nam.

Na de verkiezing kondigde Bart Somers aan dat De Croo gisteren zijn ontslag dan toch zijn ontslag heeft ingediend ten voordele van Saeys.