ABVV: "Minimumloon van 2.300 euro bruto"

Rudi De Leeuw, de topman van de socialistische vakbond ABVV, vindt dat vakbonden zich nog harder moeten verzetten tegen de hoge werkdruk bij bedrijven als Lidl. Daarnaast pleit hij ook voor een minimumloon van 2.300 euro bruto per maand. Dat zei De Leeuw in zijn laatste 1 meispeech, in juni gaat hij op pensioen.

1 mei is een feestdag voor de meesten onder ons, en een hoogdag voor de socialisten in ons land. De dag gaat traditioneel gepaard met speeches van de sp.a en de socialistische vakbond ABVV. In een stevige speech eist De Leeuw dat het minimumloon en het minimumpensioen in ons land worden opgetrokken.

Minimumloon

“Voer een eerlijk, sociaal en fiscaal rechtvaardig beleid. Een beleid waar de mensen op de eerste plaats staan en waar werknemers krijgen wat ze verdienen”, zegt De Leeuw. “Het ABVV eist een minimumloon van minstens 14 euro per uur of 2.300 euro per maand, want dit is een minimum om waardig te kunnen leven.”

En zo'n verhoging moet er ook komen bij de pensioenen, vindt De Leeuw. "Een minimumpensioen van 1.500 euro en een echt vervangingsinkomen door 75 procent van het loon te garanderen. Geen onzeker pensioen door een puntenpensioen", sneert hij naar de regering, die op dit moment aan een pensioenhervorming werkt.

Zorgcrisis

Sp.a-voorzitter John Crombez hamert er in zijn toespraak dan weer op dat er een zorgcrisis heerst in ons land. Hij wil dat het begrotingsoverschot van de Vlaamse regering integraal naar de zorgsector gaat, en valt daarbij bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) aan.

“Zelfs vandaag nog zegt een minister dat hij maar een deel van het geld dat de Vlaamse regering op overschot heeft, voor zorg wil gebruiken, omdat hij een goeie huisvader wil zijn. Maar zeg mij eens, welke goeie huisvader zet er nu geld opzij, als een van zijn kinderen zorg nodig heeft?”

Dagcontracten

En ook over werk lanceert Crombez een voorstel. Zo vindt hij dat werkenden meer zekerheid moeten krijgen, en daarom wil hij dat wie meer dan twee maanden aan een stuk dezelfde job doet, automatisch een vast contract moet krijgen.