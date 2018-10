6 op de 10 Vlamingen wil burgemeester rechtstreeks verkiezen

67 procent van de Vlamingen wil hun burgemeester rechtstreeks kunnen verkiezen. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. 22 procent wil dat niet en 14 procent geeft aan er niet van wakker te liggen.

Moeten we onze burgemeester rechtstreeks verkiezen in plaats van het huidige systeem, waarbij je wel op mensen en lijsten kan stemmen, maar je geen burgemeester kan verkiezen? Volgens 67 procent van de Vlamingen is een rechtstreekse burgemeestersverkiezing een goed idee. Dat blijkt uit De Grote Peiling.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat, mochten er afgelopen zondag federale verkiezingen zijn geweest, de N-VA 7,4 procent minder stemmen zou halen dan bij de verkiezingen in 2014. Groen, de partij van Meyrem Almaci, zou nu kunnen rekenen op 14,1 procent van de stemmen, 5,5 procent meer dan in 2014. Maar ook Vlaams Belang gaat er met 5,5 procent op vooruit.

