5 kandidaten stappen op na reportage Schild en Vrienden

Er zijn nu al vijf kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen opgestapt, na de reportage van Pano over de rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. Het gaat om vier leden van N-VA, uit Aalst, Sint-Niklaas, Maaseik en Puurs-Sint-Amands en een CD&V-kandidaat uit Stekene

Naar aanleiding van de Pano-reportage over de ultrarechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden trekt in Stekene de 21-jarige Thomas Maes zich terug als kandidaat op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat laat de plaatselijke CD&V-afdeling gisteravond weten. Maes zegt "slechts één keer aanwezig te zijn geweest op een activiteit van Schild & Vrienden", maar meent "in het huidige klimaat niet meer politiek te kunnen functioneren in Stekene."

Eerder donderdag stapten al drie N-VA'ers (in Maaseik, Aalst en Sint-Niklaas) op als kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de Pano-reportage kwam aan het licht dat de leden van Schild en Vrienden onder meer racistische en seksistische boodschappen deelden. Het gerecht is een onderzoek gestart. De makers van de reportage zijn al verhoord.

"Geen racist"

Dries Van Langenhove kwam met zijn Schild & Vrienden in het oog van de storm terecht na de reportage. Van Langenhove zegt nu dat het verslag leugenachtig is en niet waarheidsgetrouw. Hij zegt dat de reportage een totaal verkeerd beeld van hem en de organisatie schetst, want hij is "geen racist".