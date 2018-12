4 jaar kibbelkabinet op een rij: dit was niet de eerste grote discussie

De discussie over het migratiepact was de zoveelste in een rij van crisissen en ruzies binnen de regering. Die kon premier Michel, soms met veel kunst- en vliegwerk, nog de kop indrukken. Een overzicht van vier jaar kibbelkabinet.

Alleen maar blije gezichten vier jaar geleden, bij de eedaflegging van de regering-Michel I. Maar lang kon er niet genoten worden: amper een maand later betoogden honderdduizend vakbondsmilitanten al tegen het regeerakkoord. En ook binnen de regering liepen de spanningen soms hoog op.

De eerste die in opspraak kwam, was vicepremier Kris Peeters (CD&V). Die trapte het tijdens de begrotingsonderhandelingen af omdat niemand akkoord ging met zijn meerwaardebelasting op aandelen. Hij zou “dadelijk terugkomen”, maar deed dat niet en liet zijn coalitiepartners een hele dag wachten. “Een onderhandeling voer je niet door je te gaan verschansen op je kabinet”, reageerde Alexander De Croo (Open Vld) toen.

De volgende crisis kwam er op naam van Theo Francken: de staatssecretaris voor Asiel en Migratie zou illegalen teruggestuurd hebben naar Soedan, waar ze gefolterd werden. Als bleek dat hij ook nog eens gelogen heeft in het parlement, moest premier Michel ingrijpen. “Er zullen geen repatriëringen meer zijn, zolang er geen klaarheid is door het onderzoek dat daarover is gevraagd.” Maar dat was zeer tegen de zin van Francken. Uiteindelijk was het Bart De Wever die het vel van Francken redde. “Als men hem vraagt ontslag te nemen, zal N-VA zich terugtrekken uit de regering, daarin ben ik heel duidelijk”, klonk het toen.

Terwijl de regering daarna opnieuw rechtkrabbelde, waren daar Defensieminister Steven Vandeput en z'n F-16's: een uitgelekte nota toont aan dat onze gevechtsvliegtuigen langer kunnen meegaan dan gedacht. Alleen had Vandeput die nota nooit gezien: “Ik wil herhalen dat ik nooit, nooit, bewust enige info heb achtergehouden.” Uiteindelijk pleitte een audit Vandeput vrij en worden de F-16's toch vervangen.

En nu wordt er dus een minderheidsregering gevormd met MR, CD&V en Open Vld nadat de regering het niet eens raakte over het VN-migratiepact en N-VA uit de regering stapte. Samen haalt die minderheidsregering 52 van de 151 zetels, wat betekent dat ze in de toekomst de oppositie nodig heeft om beslissingen te maken.