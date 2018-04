2 sp.a'ers stappen over naar Groen Mechelen

Twee gemeenteraadsleden van sp.a Mechelen verlaten de partij en maken de overstap naar Groen. Dat maakt lijstduwer van Groen Mechelen Kristof Calvo bekend. Tine Van den Brande en Bert Delanoeije zullen op de stadslijst Vld-Groen-M+ staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Kristof Calvo is zeer tevreden met de aanwinst. “Tine en Bert hebben al heel wat kilometers op de teller, en ze hebben stevige ambities inzake klimaat en natuur. Ik ben trots dat we hen vandaag kunnen voorstellen”, zegt Calvo.

Tv-gezicht

Van den Brande is een voormalige actrice en presentatrice en zetelde de afgelopen jaren als onafhankelijke voor sp.a in de Mechelse gemeenteraad. Over de reden van haar overstap blijft ze een beetje in het duister.

"Iedereen erkent dat Mechelen de voorbije jaren een positieve evolutie heeft doorgemaakt. Maar het werk is natuurlijk niet af", zegt Van den Brande.

Natuur

Ook Bert Delanoeije heeft al heel wat ervaring in de Mechelse politiek. De afgelopen twee beleidsperiodes was hij afwisselend OCMW- en gemeenteraadslid voor sp.a. Delanoeije is een medewerker van Natuurpunt en de keuze voor zijn overstap naar Groen ligt in zijn liefde voor de natuur.

“Voor een ambitieus natuurproject en belangrijke doorbraken in het klimaat- en mobiliteitsbeleid wil ik mij verder politiek engageren. Ik merk in de gesprekken dat Groen die ambities deelt", klinkt het.