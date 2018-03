2 op de 3 willen dienstplicht opnieuw invoeren

65 procent van de Belgen, dus bijna 2 op de 3, wil de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren. In Wallonië is zelfs 78 procent voorstander. Dat blijkt uit een vraag in De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. In 1992 werd de dienstplicht in ons land afgevoerd. Vooral ouderen vinden dat de regering die gerust terug mag invoeren.

Onder de 2.500 gepeilde Belgen is 65 procent voor de militaire dienstplicht. In Vlaanderen gaat het om 58 procent, vooral de Walen zijn voorstander met 78 procent. Vrouwen en mannen stemmen zowat gelijk - ook meisjes zouden dan dienstplicht moeten doen.

Het verschil zit in leeftijd: 77 procent van de 55-plussers is voor, bij de jongeren - die zouden het moeten doen - 48 procent. Dat is nipt geen meerderheid, maar toch nog behoorlijk veel.

(Meer onder de grafiek)

De dienstplicht werd destijds afgeschaft omdat het te duur is voor Defensie. Vaak hadden de jongeren er ook veel te weinig om handen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) denkt bovendien niet dat het een goed idee is. "Als je mij vandaag vraagt of het een antwoord is voor de problemen die wij hebben, moet ik jammer genoeg 'neen' zeggen", zegt minister Vandeput aan VTM NIEUWS. "Wij hebben vandaag een professioneel leger dat gericht is op bijdragen in het buitenland. We hebben dus hooggespecialiseerde mensen nodig die lange trainingen volgen."

(Meer onder de foto)Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA)

Behalve oppositiepartij Vlaams Belang is geen enkele partij in ons land voorstander van de herinvoering van de dienstplicht. Vooral bij N-VA begrijpen ze dat er veel voorstanders zijn omdat, zegt N-VA, mensen terug meer discipline en orde willen in de samenleving. De partij wil de legerdienst niet invoeren, maar staatssecretaris Theo Francken (N-VA) vindt het wel een debat waard.

In Zweden is na een afschaffing de dienstplicht dit jaar opnieuw ingevoerd. In Frankrijk wil president Emmanuel Maron één maand legerdienst verplichten. Bij ons komt dat er niet van.

Andere resultaten van De Grote Peiling:

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.