2 op de 3 ouders vinden het onveilig om kind alleen te laten fietsen

Slechts een op de drie ouders vindt het veilig voor hun kinderen om zich met de fiets te verplaatsen, zeker als het gaat om school-woonverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox dat oppositiepartij Groen heeft laten uitvoeren. Daarom lanceert de partij vandaag, op de eerste schooldag, een vijfpuntenplan om kinderen opnieuw zelfstandig te laten bewegen in het verkeer, op een veilige, gezonde manier.

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds minder kinderen vaak naar school fietsen. Achttien jaar geleden, in 2000, fietste nog veertig procent van de kinderen van en naar school. In 2017 was dat nog maar dertig procent. De meeste ouders vinden het onveilig voor hun kinderen om zich met de fiets te verplaatsen. Slechts een op de drie van de ouders vindt het wél veilig genoeg.

Groen stuurde met een 360 graden-camera twee tienjarigen het verkeer in. De camera’s filmden de voortdurende gevaren op de weg naar school. In een van de gevallen zag het kind zelfs een ongeluk gebeuren. “Het meest stresserende moment van de dag is het moment dat ik mijn kinderen naar school breng”, zegt ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

“We willen echt investeren in de veiligheid en gezondheid van kinderen. We willen kinderen aanzetten om veilig en zelfstandig naar school te gaan, te voet of met de fiets.” Het grote voorbeeld qua mobiliteitsvisie is daarbij Gent. “We willen zo’n beleid uitrollen in heel Vlaanderen. “Het circulatieplan maakt Gent veilig, leefbaar en bereikbaar.”

Het vijfpuntenplan van Groen ziet er als volgt uit: