150 betogers tegen beleid Francken

In de Leuvense binnenstad hebben een honderdvijftigtal mensen betoogd tegen het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Aanleiding voor de betoging is een lezing die Francken morgen in Leuven geeft voor de faculteitskring Crimen. De manifestatie was een initiatief van twee studenten en kreeg de steun van een twintigtal organisaties, zoals ABVV Vlaams-Brabant, Hart boven Hard en vzw Vrede.

"Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter te kunnen heersen ten koste van de zwaksten in de samenleving. Zijn beleid valt mensenrechten aan, creëert A- en B-burgers, laat de mensen verdelen door racisme en probeert het middenveld monddood te maken", aldus Tareq Alrefai, een van de initiatiefnemers van de mars.

De manifestanten stapten achter een grote spandoek met de tekst "United we stand". Op andere spandoeken stonden teksten als "Grenzeloze solidariteit" en "We won't be divided". Bij het begin van de betoging was er een korte tegenmanifestatie van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond.