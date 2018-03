1 op de 5 heeft relatie op werk

De afgelopen tien jaar steeg het aantal relaties op de werkvloer van vijftien naar negentien procent, dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Een kwart van de ondervraagden werd al eens verliefd op het werk.

Eén op de vier werknemers werd al eens verliefd op een collega, zo constateert uitzendbedrijf Randstad na een grote enquête bij 1.800 werknemers. Een opvallende vaststelling is dat 33 procent van de mannen aangeeft ooit verliefd te zijn geworden, tegenover 19 procent van de vrouwen. Vooral in sectoren die niet typisch mannelijk of vrouwelijk zijn, worden hoge cijfers genoteerd.

Bij een vijfde van de Vlaamse werknemers leidde die verliefdheid ook echt tot een relatie, al maakt Randstad meteen ook de kanttekening dat niet elke relatie op de werkvloer noodzakelijk voortkomt uit verliefdheid. “Mensen hebben meerdere motieven om relaties op de werkvloer te beginnen”, luidt het in de studie.