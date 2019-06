Politie-agent schiet man neer die collega aanviel met schroevendraaier

In de Nachtegaalstraat in het West-Vlaamse Wevelgem heeft een inspecteur een man van 37 neergeschoten die een collega-agent aanviel met een schroevendraaier. Dat gebeurde toen de politie de man kwamen ophalen omdat hij moest gecolloqueerd worden. Het slachtoffer is overleden in het ziekenhuis.

De man van 37, die inwoont bij z’n moeder, was het duidelijk niet eens met het feit dat hij zou geïnterneerd worden. Hij stelde zich onmiddellijk agressief op naar de politie toe. Op een bepaald moment viel hij één van de inspecteurs aan met een schroevendraaier. Die raakte daarbij gewond. Zijn collega aarzelde niet en loste één schot.

Het slachtoffer werd geraakt in de borststreek en zeeg neer in het voortuintje. De man werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht, waar hij dan is gestorven. De betrokken politie-inspecteurs kwamen er met de schrik vanaf.

De Nachtegaalstraat is plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het parket is ter plaatse.