In het Noord-Limburgse Kinrooi zou vanmorgen een plofkraak gepleegd zijn op een kantoor van BPost. Dat gebeurde aan de Neeroetersesteenweg. De schade zou aanzienklijk zijn. De daders konden geen buit maken. Het is de tweede keer dat er een plofkraak plaatsvindt in Kinrooi, de eerste gebeurde in juni vorig jaar bij een ING-kantoor.