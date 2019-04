Philippe Gilbert wint 117de Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert heeft de 117de editie van Paijs-Roubaix gewonnen na een spurt op de Vélodrome in Roubaix tegen Nils Pollit. Het is de eerste keer dat hij Parijs-Roubaix wint. Na zeges in de Ronde van Lombardije, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik jaagt ontbreekt enkel nog winst in Milaan-Sanremo op zijn lijst van monumenten.

De aanloop naar de finale van Parijs-roubaix werd gekleurd door Wout van Aert en de pech waarmee hij moest afrekenen. Na problemen met de fiets in het bos van Wallers keerde hij helemaal alleen terug in het peloton. Maar na een fietswissel schoof hij pardoes onderuit in een bocht. Opnieuw achtervolgen en opnieuw reed hij het gat in zijn eentje toe. Een ongelooflijk sterk nummer.

Gilbert in de aanval

Philippe Gilbert brak de koers op 65 km van de finish helemaal open. Samen met drie vluchters trok hij ten aanval en sloeg hij al snel een kloofje van twintig seconden. Die voorsprong schommelde heen en weer naar tien seconden, tot een beresterke van Aert en Peter Sagan de sprong waagden samen met Sep Vanmarcke en Yves Lampaert.

Er ontstond zo een elitegroepje van vijf met de vier Belgen, Sagan en ook Nils Pollit. In het achterblijvende peloton liep de samenwerking spaak en andere favorieten als Van Avermaet kwamen tekort. De voorsprong bedroeg zo al snel een minuut en het peloton bleek eraan voor de moeite.

Carrefour de l'Arbre

Voorin begonnen de twee mannetjes van Deceuninck - Quick Step aan hun ploegspel. Gilbert deelde de eerste steek uit op 22 km van de streep en kreeg zo Sagan en Pollit mee. Achter hem reed Lampaert en Vanmarcke de vierde Belg, van Aert, uit het wiel en toen waren ze voorin weer met vijf.

Op de Carrefour de l'Arbre werd nogmaals de schifting gemaakt. Pollit trok er zowaar alleen vandoor, maar Gilbert was de enige die niet kraakte en kwam aansluiten bij de Duitser. Het duo reed samen naar de velodrome in Roubaix waar ze zouden sprinten om de zege. Philippe Gilbert bleef uitzonderlijk koel en koos het perfecte moment om naar de zege te sprinten.