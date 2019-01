Peeters en De Croo halen uit naar Theo Francken na fraude met humanitaire visa

Mechels N-VA gemeenteraadslid Melikan Kucam wordt ervan verdacht voor duizenden euro's mensen op een lijst voor een visum te hebben gezet. Daarom neemt de federale regering een advocaat in de arm om te kijken wat er bij de toekenning van humanitaire visa is misgegaan.

Vice-premiers Alexander De Croo en Kris Peeters reageren scherp op het nieuws over de fraude met de humanitaire visa. Ze willen dat het gerecht een grondig onderzoek doet dat alle details bloot legt

Het gerucht was ook voormalig N-VA-staatssecretaris Theo Francken ter ore gekomen. Vraag is waarom die niet zelf naar de politie is gestapt..