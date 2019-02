Parket voert onderzoek naar commissaris hondenbrigade wegens Jodenhaat

Het parket voert een onderzoek naar een commissaris van de politie in Anderlecht wegens Jodenhaat. Het gaat om de leidinggevende commissaris van de hondenbrigade. Hij zou de afgelopen jaren meerdere keren nazimuziek hebben opgezet en hatelijke opmerkingen over Joden hebben gemaakt. Er zijn ook klachten over pesterijen en discriminatie.

Gisteren is de Algemene Inspectie van de politie binnengevallen in het politiecommissariaat van Anderlecht. In mei vorig jaar stapten twee agenten van die hondenbrigade naar de Belgische Liga tegen Antisemitisme. De twee die van Joodse origine zijn waren geschokeerd door de uitlatingen van hun baas. Volgens één van de agenten zou hij "verschillende keren, zo luid dat iedereen het kon horen, naziliederen opgezet. Daarbij zei hij dat het muziek van echte mannen was."

Volgens de agenten ontkent de commissaris ook de holocaust, de uitroeiing van de joden door de nazi's. "Commissaris V. zei ook regelmatig tegen wie het wilde horen en in het publiek, dat de concentratiekampen en de gaskamers verzinsels waren en leugens.Dat ze nooit bestaan hebben. "

In totaal hebben zes agenten nu officieel een klacht ingediend, naast antisemitisme ook voor discriminatie, aanzetten tot haat, pesten en het schenden van de privacy.

De situatie binnen de hondenbrigade is al drie jaar verzuurd. De korpschef van de Zone kreeg al ruim dertig klachten binnen over de man, maar die bleven liggen.

De commissaris zelf is intussen overgeplaatst naar een andere dienst. Zolang het onderzoek loopt, blijft hij gewoon aan het werk.