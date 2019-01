Parket in beroep tegen vrijspraak voor burgers die migranten hielpen

Het parket-generaal van Brussel heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank in december over vier burgers die migranten onderdak hadden geboden. In dat proces werden ze vrijgesproken.

De vier Belgen moesten zich vorig jaar verantwoorden nadat ze vluchtelingen onderdak hadden verschaft. Een van hen was journaliste Anouk Van Gestel, die een 16-jarige Soedanees onderdak aanbood. Van Gestel is hoofdredactrice van het Franstalige vrouwenmagazine Marie Claire.

Ook collega-journaliste Myriam Berghe van Femme D’aujourd’hui zat op het beklaagdenbankje. Zij had 55 migranten opgevangen.

Naast de twee journalistes moesten ook een sociaal assistente en een Tunesische man die onderdak had geboden aan een dakloze illegaal voor de rechtbank verschijnen.

Ze stonden terecht voor mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat ze transitmigranten geholpen zouden hebben om Engeland te bereiken. De vier werden in december door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Daartegen tekent het parket-generaal nu dus beroep aan.

Smokkel van migranten

In december zaten nog acht anderen, in België verblijvende migranten, in de strafbank. Volgens het parket hadden die anderen zich schuldig gemaakt aan het smokkelen van andere migranten naar Groot-Brittannië door hen tegen betaling op rustplaatsen langs snelwegen aan boord van vrachtwagens te brengen. Zij werden toen veroordeeld, sommigen met uitstel, tot celstraffen van 12 tot 40 maanden.

Berghe en de sociaal assistente worden nu door het parket aangewreven, sommige van die mensensmokkelaars geholpen te hebben, bijvoorbeeld door hen hun gsm te lenen of hun laptop, of door hen op landkaarten aangeduid te hebben waar zich snelwegparkings bevonden. Anderzijds wil het parket wel de vrijspraak voor Van Gestel en de jonge, in België verblijvende Tunesiër.