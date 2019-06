Papierbedrijf uit Gent is verantwoordelijk voor legionellabesmetting

Het bedrijf Stora Enso uit Gent is verantwoordelijk voor de legionellabesmetting van de afgelopen weken in Gent. Dat heeft het bedrijf zelf toegegeven.

Stora Enso is een papierfabrikant. Het recycleert met papier, zo maken ze daar bij voorbeeld krantenpapier. "Wij werken volledig samen met de autoriteiten en kunnen op dit moment geen verdere commentaar geven", zegt directeur Chris De Hollander.

Het parket wist al welk bedrijf verantwoordelijk is voor de besmetting maar wilde daar nog niet over communiceren. Gisteren eiste één van de slachtoffers dat de naam bekend gemaakt werd waarop het bedrijf zelf naar voor gestapt is.

De koeltoren van het bedrijf ligt op dit moment stil. Pas als het Agentschap Zorg en Gezondheid alles gecontroleerd heeft en goedgekeurd zal die opnieuw mogen werken.

Dat er een besmetting is vastgesteld in het bedrijf wil nog niet zeggen dat er ook een strafrechtelijke fout is gebeurd. Stora Enso zal moeten aantonen dat het alle voorzorgen genomen heeft om een besmetting te voorkomen.

Meer dan 30 mensen raakten besmet met de bacterie. Allemaal kwamen ze uit het havengebied van Gent of ze gingen daar dagelijks heen. Twee mensen stierven.