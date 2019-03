Meer dan duizend mensen hebben vandaag in de Sint-Niklaaskerk in Dessel afscheid genomen van de 19-jarige Stef Loos. De wielrenner overleed vorig weekend na een dramatisch ongeval in het Waalse Dottignies.

“Het nieuws, de beelden en beseffen dat jij het bent. De pijn is niet te vatten. Je bent een kanjer van een zoon en broer.” De woorden van zijn mama, maar later ook die van zijn papa, broer, hartsvriendin, ploegmakkers en studiegenoten sneden door merg en been.