Pairi daiza wil olifant in het wild uitzetten

Pairi Daiza gaat zijn Aziatische olifant in het wild uitzetten. Het dierenpark is een project gestart om Ta Wan over een jaar of vier richting Laos of Thailand te vliegen en daar los te laten. Het gaat om een wereldprimeur.

Het anderhalf jaar oude Aziatische olifantje, dat nu nog veilig bij zijn mama verblijft, wordt de komende jaren klaargestoomd om Brugelette in te ruilen voor een natuurreservaat in Laos of Cambodja. Geen enkele zoo zette een olifant in gevangenschap ooit uit in het wild.

Aan de verhuis gaat jaren voorbereiding vooraf. "Wees gerust: hij zal niet moederziel alleen ronddolen in de wildernis", zegt Aleksandra Vidanovski van de Pairi Daiza Foundation. "Ta Wan is een mannelijk kalfje. Die stoten zich na een viertal jaar af van de kudde. Geleidelijk aan zal hij minder interesse tonen voor zijn moeder, zijn zussen, tantes... In het wild scheiden ze zich af van de vrouwelijke kudde om zich in een 'bachelor herd' met andere mannetjes te groeperen."

Het park onderhandelt om de nieuwe thuis voor het kalfje te vinden. Voor de slaagkansen wordt het afwachten.