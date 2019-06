Opnieuw kind omvergereden in Schaarbeek

Opnieuw is er kind omvergereden in Schaarbeek. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Het kind is niet in levensgevaar, maar wel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder heeft geen vluchtmisdrijf gepleegd.

Het incident vond plaats in de Gallaitstraat, voor een school. Over de precieze omstandigheden van het ongeval, kon de politie niet communiceren.

In Schaarbeek zijn in drie weken tijd nu al evenveel minderjarigen aangereden. In twee van de drie gevallen pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf.

