Het mag dan prachtig weer zijn, zwemmen in zee is nog overal verboden. Wie in Oostende toch de zee in gaat en in de problemen komt zal zelf opdraaien voor de kosten. Dat heeft burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) bevestigd aan VTM NIEUWS.

Vanaf mei zijn er redders in Oostende, en wordt het zwemverbod opgeheven. Wie zich tot dan toch in het water waagt en in de problemen komt kan tot 10.000 euro betalen voor de kosten van de reddingsoperatie.