Ook Walter De Donder kandidaat-voorzitter CD&V

Ook Walter De Donder, de burgemeester van Affligem én de burgemeester van Samson & Gert doet een gooi naar het voorzitterschap van CD&V. Hij is al de vijfde kandidaat-voorzitter, na Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka, Raf Terwingen en Sammy Mahdi.

De Donder (58) is bij het grote publiek vooral bekend als ‘kabouter Plop’ en ‘meneer de burgemeester’ in Samson & Gert, maar hij is al sinds 2000 politiek actief. In 2011 werd hij burgemeester van Affligem. De Donder deed van op een strijdplaats al verschillende keren mee aan de parlementsverkiezingen, maar haalde nog nooit een zetel.

De Donder vindt dat de CD&V “tegenstellingen moet overstijgen”. “Ik ga aan de slag op de manier waarop ik als burgemeester te werk ga: door eerst goed te luisteren, door uit te leggen hoe de vork aan de steel zit, opnieuw te luisteren en door dan te beslissen. We gaan dit doen op straat en online, want de wereld staat niet stil. Ook op deze manier wil ik samen met onze leden onze partij dynamiseren”, aldus De Donder.