Ook tweede ex-speurder François A. aangehouden door onderzoeksrechter

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is ook François A., een 70-jarig ex-lid van de BOB uit Halle, aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. Dat bevestigt het federaal parket.

François A. zou aan de vorige week aangehouden Philippe V. (61) het pv hebben overgemaakt op basis waarvan opnieuw zou gezocht zijn in het kanaal van Ronquières.