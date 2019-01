In de zaak van de humanitaire visa is ook de zoon van Melikan Kucam aangehouden voor mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Dat heeft het parket van Antwerpen bevestigd aan VTM NIEUWS.

De 21-jarige zoon van het Mechels gemeenteraadslid voor N-VA werd dinsdag al opgepakt en is vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.

Zijn vader, Melikan Kucam, wordt verdacht van fraude met humanitaire visa. Hij zou zich via tussenpersonen fors hebben laten betalen om mensen uit conflictgebieden in Syrië, Irak en buurlanden via humanitaire visa naar ons land te brengen. Normaal gezien worden voor humanitaire visa enkel administratieve kosten aangerekend.

Foto: Melikan Kucam