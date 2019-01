Ook de spoorbonden staken op 13 februari

De spoorvakbonden hebben vandaag een stakingsaanzegging ingediend voor 13 februari. Ze nemen deel aan de nationale staking die de vakbonden op die dag in alle sectoren willen organiseren, zo bevestigt de socialistische bond ACOD. De NMBS zal, zoals de wet het voorschrijft, een minimumdienstregeling organiseren.

‘Wij zijn onderdeel van het nationale ABVV en nemen dus deel aan de ABVV-actie waarover vorige week in het nationaal bureau is beslist. Onze stakingsaanzegging is verzonden naar de NMBS’, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor.

De aanzegging is ook ondertekend door de andere vakbonden bij het spoor en loopt van 12 februari 22 uur tot 13 februari 22 uur. Normaal gezien zal het spoorverkeer niet helemaal stilvallen. De NMBS is immers sinds vorig jaar verplicht om bij stakingen een minimumdienstverlening te organiseren.

‘We gaan nu alles in gang zetten om die alternatieve dienstregeling te regelen’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Het is al de derde vakbondsactie waarbij die regeling wordt toegepast.

De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector was mislukt. Maar de bonden voeren ook actie voor de publieke sector, benadrukt Sempels. ‘We willen duurzame openbare diensten. We zijn volop aan het mobiliseren.’