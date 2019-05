Ook 15.000 mensen op mars voor klimaat en sociale rechten in Brussel

Volgens de politie van Brussel namen er 15.000 mensen deel aan de mars voor klimaat en sociale rechten voor iedereen, volgens de organisatoren waren het er 20.000. De mensen die meestapten in de mars waren in elk geval creatief en zeer luid. Zeer divers in leeftijd ook, van (zeer) jong tot (zeer) oud.

"Happy Motherearthsday", stond op een bord, "Tegen de commercialisering van de zorgsector", verkondigde een ander. Zowel de milieuproblematiek als het pleidooi voor een solidaire samenleving diende als inspiratie voor tal van liederen, spreekkoren en zelfs stukjes straattoneel die her en der op de checkpoints werden opgevoerd.

Zeer divers was de betoging ook in de manier waarop de massa zich voortbewoog. Fietsen en plooifietsen voorop, gevolgd door mensen op alle andere mogelijke voertuigen (behalve motoren op fossiele brandstof). Er waren kinderen op rolschaatsen, jongeren op steps, maar ook gezinnen die met hun nageslacht in de kinderwagen mee opstapten.

Greenpeace-activisten hadden nagebouwde koeltorens van Doel en Tihange bij en vroegen om het klimaat niet te 'nuken', niet te nucleariseren.

De vrouwenbeweging toonde zich solidair met Julie Van Espen en slachtoffers van seksueel geweld.

Voorts ook vakbondsleiders en vertegenwoordigers van linkse politieke partijen. Maar vooral vele duizenden bezorgde burgers, die willen dat de politici meer aandacht geven aan de klimaatproblematiek en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.