Officieel: De griepepidemie is in het land

Het is nu officieel: de griep is in het land. Dat blijkt uit cijfers van wetenschappelijk instituut Sciensano. De griep liet deze winter opvallend lang op zich wachten. De voorbije jaren was de epidemische drempel in derde week van het jaar meestal al overschreden.

Om van een epidemie te spreken, moeten er twee weken na elkaar minstens 150 mensen per 100.000 Belgen de griep krijgen.

Er is in ons land erg veel gevaccineerd deze winter. Of dat de oorzaak is van het uitblijven van de griep is niet duidelijk. De warme decembermaand zou volgens sommigen het uitblijven van de griep verklaren. Hoe kouder het weer, hoe vaker mensen immers binnenblijven en hoe makkelijker ze infecties verspreiden.

Volgens viroloog Marc Van Ranst zou de griepepidemie een viertal weken duren.