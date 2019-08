Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af in Japanse zee

Noord-Korea heeft vanaf de stad Hamhung, aan de oostkust van het land, opnieuw twee korteafstandsraketten afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse presidentschap. Het is al de vijfde lancering op enkele weken tijd. Enkele dagen geleden was er ook al een lancering. De raketten bereikten nu een maximale hoogte van 48 km, raakten goed 400 km ver en landden in de Japanse Zee. Dat meldde het Zuid-Koreaanse leger aan het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

"Ons leger houdt de situatie in de gaten mochten er nog meer lanceringen komen", aldus het leger in Seoel. "Tegelijk staan we klaar om te reageren."

Waarschuwing

Volgens Pyongyang zijn de rakettesten een "waarschuwing" aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea. Kort voor het nieuws over de nieuwe lanceringen bekend raakte, zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet opgezet is met de manoeuvres. "Ik ben er ook nooit een fan van geweest.. Ik hou er niet van ervoor te betalen."

Trump minimaliseert

Trump minimaliseerde ook de reeks tests die de Noord-Koreanen de afgelopen weken uitvoerden. "Het waren allemaal korteafstandsraketten, geen ballistische raketten of raketten op lange afstand." VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te lanceren, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange of lange afstand.

De Amerikaanse president toonde zich gisteren ook verheugd met een nieuwe "heel mooie brief" van Kim, maar hij wilde niets kwijt over de inhoud van de brief. Pyongyang en Washington proberen momenteel opnieuw gesprekken op te starten over het nucleaire wapenprogramma van en de economische sancties tegen Noord-Korea.