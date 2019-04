Uniek: zo ziet een zwart gat eruit

Een hoogdag voor de astronomie: voor het eerst stelden sterrenkundigen een foto van een zwart gat voor.

Het resultaat is een foto van een zwart gat dat drie miljoen keer zo groot is als onze aarde, bijna zo groot is als ons volledige zonnestelsel, en 6,5 miljard keer zo zwaar is als de zon.

“De zwaargewicht kampioen van alle zwarte gaten in het heelal.” De primeur is weggelegd voor de astronomen van de Event Horizon Telescope (EHT), een internationale samenwerking. “We hebben hetgeen gezien waarvan we dachten dat het onmogelijk was om te zien”, aldus de directeur van de EHT.

De wetenschappers hebben de foto kunnen maken via verschillende telescopen op aarde. Ze moesten samenwerken om een goed beeld te krijgen van het zwart gat. De foto maken van een zwart gat is te vergelijken met een foto maken van een putje in een golfbal in Los Angeles terwijl je in New York staat.

De foto is baanbrekend en kan gebruikt worden in het onderzoek naar het ontstaan van het heelal.