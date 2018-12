Christophe Peeters wordt zeker geen schepen in Gent

Mathias De Clercq heeft de deur definitief dichtgeslagen voor Christophe Peeters. Die zal ondanks het protest binnen de Gentse Open Vld geen schepen worden in het nieuwe Gentse stadsbestuur. De Clercq had tot morgen om zijn definitieve ploeg voor te dragen, maar deed dat vrijdag al, heeft VTM NIEUWS vernomen. En in die ploeg is geen plaats voor Peeters.

Peeters was de voorbije 18 jaar schepen in Gent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober kreeg hij 4.837 stemmen, Sami Souguir 2.002. Toch werd die laatste door de partij gekozen als schepen na een stemming door het Gentse partijbestuur. Het aan de kant schuiven van Peeters zorgde voor heel wat protest binnen en buiten de partij. De lokale voorzitter stapte op na de kritiek.

Dit weekend lekte nog een mail uit van zo goed als alle Gentse liberale oud-schepenen aan toekomstig burgemeester Mathias De Clercq en Open Vld-partijvoorzitster Gwendolyn Rutten. Volgens hen is Souguir gekozen “op basis van een foute en misleidende procedure”. Ze eisten dan ook dat Peeters alsnog schepen werd, in plaats van Souguir. En ze dreigden zelfs met een klacht bij de statutaire commissie van de partij. Maar daar heeft de Gentse Open Vld dus geen oren naar gehad.

Met het ondertekenen van de akte van voordracht is het zo goed als zeker dat Souguir ook daadwerkelijk schepen wordt, tenzij Souguir zelf nog zou beslissen om een stap opzij te zetten. De voordracht moet op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad wel worden goedgekeurd, maar dat is een formaliteit, want er wordt zelfs niet over gestemd.

Christophe Peeters wilde niet reageren op het nieuws, Mathias De Clercq is onbereikbaar voor commentaar.