Nederlandse trucker die geel hesje doodreed opgepakt

De trucker die vrijdag een ‘geel hesje’ heeft doodgereden in Wezet is opgepakt nabij Tilburg, net over de grens.Het gaat om een man van 56 met de Nederlandse nationaliteit. Het parket gaat ook niet meer uit van een ongeval, maar van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”. Volgens één getuige zou de trucker het slachtoffer voor de aanrijding hebben gezien, en toch zijn doorgereden. Hij wordt één van de komende dagen aan ons land uitgeleverd.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de E25 van Luik naar Maastricht ter hoogte van Visé (Wezet), waar er een protestactie gepland was van gele hesjes. De actievoerders wilden vrachtwagens, die in de richting van Maastricht reden, tegenhouden. Slachtoffer Roger B. werd daarbij aangereden en zou op slag dood geweest zijn. De man woonde in het Luikse Liers en werkte bij het bedrijf Intradel. Een tweede persoon zou gewond geraakt zijn.

Na het ongeval had de politie aan de chauffeur bevolen om zich op een parking te zetten, iets verderop. Maar toen de agenten daar ter plaatse kwamen om de man te ondervragen, bleek de vrachtwagen verdwenen. Na een lange klopjacht werd de man nabij Tilburg opgepakt.

De Nederlandse politie had de man al een paar uur in het vizier, maar wachtte op het officiële Europees aanhoudingsverzoek van België. Dat liet enige tijd op zich wachten. Of het verzoek zaterdagavond ook echt is ingediend, is niet helemaal duidelijk. Volgens een Belgische woordvoerder van het parket van Luik mag de Nederlandse politie ook tot actie overgaan als het verzoek binnen enkele uren definitief wordt verstuurd.