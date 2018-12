Nationale staking: bussen en trams van De Lijn vooral in de grote steden verstoord

De actiedag van de vakbonden heeft ook gevolgen voor de dienstregeling bij De Lijn. Het bus- en tramverkeer in heel Vlaanderen is verstoord. De hinder is het grootst in de steden, maar ook op heel wat streeklijnen zijn er problemen.

De staking is vanmorgen het meest voelbaar op de stadsnetten van Antwerpen en Gent. Ook de hele provincie en de regio’s Mechelen, Turnhout, Aalst, Leuven, de Druivenstreek, het Pajottenland, het Hageland ondervinden groter hinder.

In de loop van de dag kan de situatie wel nog veranderen. daarom raadt De Lijn reizigers aan om voor hun vertrek de website van De Lijn te raadplegen. Per regio en op ritniveau verschijnt daar gedetailleerde informatie. De gegevens zullen regelmatig worden geüpdatet.