Na het EPC kan je nu ook je 'mobiscore' berekenen

De EPC-score van een huis is bekend. Daarmee kom je te weten hoe energiezuinig een huis is. Voortaan kan je ook te weten komen hoe goed een huis scoort op vlak van mobiliteit: Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Daarvoor is er nu de Mobiscore. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats.

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

Op huizenjacht? Bereken dan eerst de Mobiscore van je nieuwe woonplaats en verklein mee de impact van mobiliteit op het milieu.

De Mobiscore is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Ze streeft ernaar om de score toe te voegen op immosites.

Check jouw mobiscore hier.